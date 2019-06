Regierung stellt Ergebnisse von Konzertierter Aktion Pflege vor

Berlin (AFP) - Die zuständigen Bundesminister stellen heute (10.30 Uhr) den betroffenen Institutionen die Ergebnisse der Konzertierten Aktion Pflege vor. Dabei geht es um Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte. Beteiligt sind Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) sowie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Im Anschluss (13.00 Uhr) wollen sich die Ressortchefs vor der Presse äußern.

Regierung stellt Reformpläne für Pflege vor © AFP

Diskussionen gibt es in diesem Zusammenhang vor allem um eine bessere Entlohnung von Pflegekräften durch einheitliche Tarifverträge. In diesem Zusammenhang geht es auch um Reformen in der Pflegefinanzierung. Ziel ist es, dem Mangel an Fachkräften in der Pflege entgegenzutreten.