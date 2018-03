Regierungserklärung im Bundestag wird mit Ressort Finanzen fortgesetzt

Berlin (AFP) - Im Bundestag stellen am Donnerstag weitere Bundesminister ihre Vorhaben für diese Legislaturperiode vor. Den Auftakt (09.00 Uhr) macht der neue Finanzminister Olaf Scholz (SPD), gefolgt von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Zudem präsentieren Familienministerin Franziska Giffey (SPD) und Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) ihr Programm.

Im Anschluss an die Reden der Minister sind jeweils Aussprachen angesetzt. Am Mittwoch hatte bereits Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Regierungserklärung die Politik der erneuten großen Koalition erläutert. Auf der Tagesordnung des Bundestags stehen am Donnerstag zudem abschließende Beratungen zu einer Reihe von Auslandseinsätzen der Bundeswehr.

