Spezialkräfte stürmen Wohnhaus - Waffen und Drogen gefunden

Reichsbürger bedroht Jugendliche in Hannover auf offener Straße mit Gewehr

Hannover (AFP) - Ein sogenannter Reichsbürger soll in Hannover auf offener Straße zwei Jugendliche mit einem Gewehr bedroht haben. Spezialkräfte der Polizei nahmen den 44-Jährigen in der Nacht zum Dienstag in seinem nahen Wohnhaus fest, wie die Beamten in der niedersächsischen Hauptstadt mitteilten. Dabei fanden sie außer einem Gewehr auch ein Schwert sowie etwas Marihuana.

Blaulicht der Polizei © AFP

Der Vorfall ereignete sich demnach am Dienstagabend im Stadtteil Wettbergen. In der Straße hatte es einen lauten Knall gegeben, weshalb der 17- und der 18-Jährige sich auf die Suche nach der Ursache begeben wollten. Dabei trafen sie auf den 44-Jährigen, der anscheinend sie für dem Lärm verantwortlich machte und sie mit seinem Gewehr bedrohte. Die Jugendlichen flohen und riefen die Polizei.

Die weiteren Ermittlungen führten die Beamten zu dem in einem Haus in der Nähe gemeldeten 44-Jährigen, der nach aktuellen Erkenntnissen des Staatsschutzes ein Anhänger der Reichsbürgerbewegung ist. Gegen Mitternacht drangen Spezialkräfte gewaltsam in dessen Haus ein, um es zu durchsuchen und den Mann vorläufig festzunehmen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung sowie wegen möglicher Waffen- und Drogendelikte ermittelt.