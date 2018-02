Langer Mantel muss bislang in der Öffentlichkeit getragen werden

Religiöser saudiarabischer Würdenträger stellt Abaja-Pflicht für Frauen in Frage

Riad (AFP) - Frauen in Saudi-Arabien sollten nach Ansicht eines einflussreichen religiösen Würdenträgers des Landes nicht mehr zum Tragen des langen Mantels Abaja verpflichtet werden. "Mehr als 90 Prozent der frommen Frauen in der muslimischen Welt tragen keine Abaja", sagte Scheich Abdullah al-Mutlak, der der höchsten religiösen Instanz des erzkonservativen Landes angehört, in einer Fernsehsendung. "Wir sollten die Menschen also nicht zwingen, Abajas zu tragen."

Frauen in Riad © AFP

Es sind die ersten Äußerungen dieser Art eines so hohen geistlichen Würdenträgers in Saudi-Arabien über die Abaja. In dem Land, wo eine besonders strenge Auslegung des Islam gilt, herrschen für Frauen zahlreiche Einschränkungen. Die Kleiderordnung schreibt für Frauen in der Öffentlichkeit den langen schwarzen Mantel Abaja vor.

Zuletzt hat Riad einige Regeln aber gelockert. So sollen Frauen ab diesem Jahr in Autos am Steuer sitzen dürfen. Außerdem dürfen sie inzwischen in einigen Stadien Sportveranstaltungen besuchen.