Internationale Journalistenföderation sieht "untragbare Irreführung"

Reporter ohne Grenzen: Inszenierter Mord "Stich ins Mark der Glaubwürdigkeit"

Berlin (AFP) - Journalistenverbände sehen nach dem vorgetäuschten Mord an dem russischen Journalisten Arkadi Babtschenko in der Ukraine die Glaubwürdigkeit ihres Berufsstandes in Gefahr. "Solche Inszenierungen sind ein Stich ins Mark der Glaubwürdigkeit des Journalismus", erklärte die Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) am Donnerstag in Berlin. Journalisten dürften sich nicht zum Instrument von Geheimdienstoperationen machen lassen, kritisierte sie.

Babtschenko bei einer Pressekonferenz in Kiew © AFP

Öffentlichkeit und Regierungen seien mit dem vorgetäuschten Mord in die Irre geführt worden. "Es ist unglaubwürdig, dass ein möglicher Mordanschlag nicht anders als durch dessen Vortäuschen verhindert werden kann", erklärte ROG-Vorstandssprecher Michael Rediske. Reporter ohne Grenzen fordere von den ukrainischen Behörden umgehend Aufklärung über die Hintergründe des vorgetäuschten Journalistenmordes.

Die Internationale Journalistenföderation erklärte in Brüssel, Ziel von Journalisten sei es, "die Wahrheit zu suchen". Jede Manipulation von Informationen könne der Glaubwürdigkeit der Medien sowie dem Journalismus als Ganzem "dramatisch schaden", warnte der Dachverband nationaler Journalistenverbände, der 600.000 Mitglieder in 146 Ländern vertritt.

Abgesehen von möglichen ernsthaften diplomatischen Konsequenzen befördere der Vorfall "die Idee, dass Journalisten und Politiker sich verschwören", kritisierte die IFJ. Es sei "untragbar, Journalisten in aller Welt anzulügen und Millionen Bürger in die Irre zu führen", erklärte IFJ-Generalsekretär Anthony Bellanger.

Der ukrainische Geheimdienst hatte am Mittwoch bekanntgegeben, die Ermordung des Kreml-Kritikers am Vortag inszeniert zu haben, um einen geplanten Anschlag auf Arkadi Babtschenko zu vereiteln. Ein von Moskau angeheuerter Verdächtiger sei in Kiew festgenommen worden. In die Erleichterung über Babtschenkos Wohlergehen mischte sich schnell auch Kritik am Vorgehen des ukrainischen Geheimdienstes.