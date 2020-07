Unmut in Bevölkerung über Corona-Maßnahme - Arbeiter aßen auf Toiletten

Restaurant-Schließungen in Hongkong nach nur einem Tag aufgehoben

Hongkong (AFP) - In Hongkong ist die wegen der Corona-Pandemie verordnete Schließung aller Restaurants nach nur einem Tag wieder aufgehoben worden. Die Behörden der chinesischen Sonderverwaltungszone beschlossen am Donnerstag die Aufhebung der Maßnahme, da diese großen Unmut in der Bevölkerung ausgelöst hatte.

Mittagessen auf der Straße in Hongkong © AFP

In den Onlinenetzwerken veröffentlichte Fotos zeigten, dass viele Arbeiter in der Mittagspause gezwungen waren, ihr Essen in Parkanlagen oder auf Bürgersteigen einzunehmen. Manche flüchteten wegen heftiger Regengüsse sogar in öffentliche Toiletten und aßen dort. Die Restaurant-Schließungen hätten zu "Unannehmlichkeiten" und "Schwierigkeiten" geführt, räumten die Behörden ein.

In der Stadt mit 7,5 Millionen Einwohnern wurde daraufhin der Besuch von Restaurants wieder zugelassen, allerdings nur tagsüber. Allerdings erlauben die Vorschriften immer nur maximal zwei Gäste an einem Tisch. Zudem darf nur maximal die Hälfte der Plätze besetzt sein. Abends dürfen die Restaurants nur Essen zum Mitnehmen anbieten. Schon vor der kurzzeitigen Totalschließung waren Restaurantbesuche nur tagsüber erlaubt gewesen.

Hongkong hatte die Ausbreitung des Coronavirus im Frühjahr zwar erfolgreich eindämmen können. Allerdings tauchten kürzlich neue Virusherde auf. Seit Anfang Juli wurden mehr als 1500 neue Infektionsfälle verzeichnet.