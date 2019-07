Kritik an Vorstoß Kramp-Karrenbauers für mehr öffentliche Gelöbnisse

Riexinger warnt vor "Glorifizierung des Militärischen" durch AKK

Berlin (AFP) - Linken-Parteichef Bernd Riexinger hat sich gegen die Forderung der neuen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) nach mehr öffentlichen Gelöbnissen gewandt. Riexinger warnte in diesem Zusammenhang am Mittwoch in Berlin vor einer "Glorifizierung des Militärischen". Zudem setze die neue Ministerin auf "massive Aufrüstung" statt auf "Abrüstung und Friedenspolitik", sagte Riexinger der Nachrichtenagentur AFP.

Linken-Chef Bernd Riexinger © AFP

In ihrer Regierungserklärung im Bundestag habe Kramp-Karrenbauer die Richtung für die Bundeswehr vorgegeben, "Aufrüstung und Verehrung des Militärischen", kritisierte der Linken-Vorsitzende. Dagegen habe sie "keinen einzigen Vorschlag zur Beilegung der zahlreichen Kriege und zur Zurückdrängung wachsender Kriegsgefahren gemacht".

"Das Ganze wird mit öffentlichen Gelöbnissen begleitet, bei denen es mitnichten um die Wertschätzung der einzelnen Soldaten geht", warf Riexinger weiter Kramp-Karrenbauer vor. "Vielmehr wird hier das Militärische glorifiziert, was überaus besorgniserregend ist." Er mahnte, öffentliche Gelöbnisse seien "wirklich das Letzte, was wir brauchen".

Kramp-Karrenbauer hatte vor einer Woche das Verteidigungsressort von Ursula von der Leyen übernommen, die EU-Kommissionspräsidentin wird. Nach ihrer Vereidigung im Bundestag am Mittwoch kündigte die CDU-Chefin an, sie wolle die Präsenz der Bundeswehr in der Öffentlichkeit erhöhen. Dazu habe sie alle Ministerpräsidenten der Bundesländer angeschrieben und sie aufgefordert, dort jeweils öffentliche Gelöbnisse abzuhalten.

Die Bundeswehr gehört "erkennbar und sichtbar in die Mitte der Städte und Gemeinden", sagte die neue Ministerin in ihrer Regierungserklärung vor dem Parlament weiter. Auch vor dem Reichstagsgebäude in Berlin soll demnach ein öffentliches Gelöbnis stattfinden, um die Rolle der Bundeswehr als Parlamentsarmee zu unterstreichen. Kramp-Karrenbauer bekräftigte zudem die Forderung nach einer Erhöhung des Verteidigungsetats auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).