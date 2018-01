Bangladesch und Myanmar einigen sich auf Zeitrahmen

Rohingya-Flüchtlinge sollen binnen zwei Jahren nach Myanmar zurückgeführt werden

Rangun (AFP) - Hunderttausende aus Myanmar nach Bangladesch geflüchtete Rohingya sollen binnen zwei Jahren in ihre Heimat zurückkehren. Beide Länder verständigten sich auf einen entsprechenden Zeitrahmen, wie die Regierung von Bangladesch am Dienstag mitteilte. UN-Vertreter und Menschenrechtsaktivisten meldeten aber Zweifel an den Plänen an. Viele Rohingya wollen aus Angst vor neuer Gewalt nicht nach Myanmar zurückkehren.

Rohingya-Flüchtlinge © AFP

Der Rückkehrprozess solle "vorzugsweise binnen zwei Jahren ab Beginn der Rückführungen abgeschlossen" sein, erklärte die Regierung von Bangladesch. Die Vereinbarung zwischen den beiden Regierungen betrifft rund 750.000 Rohingya, die nach Gewaltausbrüchen im Oktober 2016 und im vergangenen August nach Bangladesch geflohen waren. Sie umfasst aber nicht rund 200.000 weitere Angehörige der muslimischen Minderheit, die vor dem Herbst 2016 in Bangladesch lebten.

Myanmars Regierung erklärte, mit den Rückführungen in den Bundesstaat Rakhine solle ab dem 23. Januar begonnen werden. Bangladeschs Botschafter in Myanmar, Mohammed Sufiur Rahman, sagte der Nachrichtenagentur AFP aber, es sei mehr Zeit nötig.

Bangladesch will fünf "Transitlager" errichten. Von dort aus sollen die Flüchtlinge zunächst in zwei Aufnahmelager in Rakhine gebracht werden. Myanmars Behörden haben bereits mit dem Bau eines Lagers begonnen, das nach Berichten von Staatsmedien 30.000 Menschen Platz bieten soll.

Die muslimischen Rohingya werden im mehrheitlich buddhistischen Myanmar seit Jahrzehnten systematisch unterdrückt. Ende August eskalierte der Konflikt, als Rohingya-Rebellen Soldaten und Polizisten angriffen und dutzende Sicherheitskräfte töteten. Das Militär reagierte mit brutaler Gegengewalt.

Seither tötete das Militär hunderte Rohingya, rund 655.000 Rohingya flüchteten ins verarmte Nachbarland Bangladesch. Die UNO, die USA und Menschenrechtsorganisationen sprechen von "ethnischen Säuberungen". Unter diplomatischem Druck willigte Myanmar zuletzt ein, dass die geflohenen Rohingya zurückkehren dürfen.

Allerdings fürchten sich viele Angehörige der Minderheit vor einer Rückkehr nach Myanmar. "Wir werden auf keinen Fall zurückkehren", sagte der Flüchtling Rowschan Ali der AFP. "Sie werden uns töten, wenn wir dorthin zurückkehren."

Eine Sprecherin des UN-Flüchtlingshilfswerks mahnte, die Flüchtlinge selbst müssten das Tempo einer Rückkehr bestimmen. "Es ist sehr wichtig zu hören, was sie wollen. Und sie sagen uns, dass sie vor einer Rückkehr einige Bedingungen erfüllt sehen wollen."

Laura Haigh von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International sagte, bevor Myanmars Regierung das "Apartheid-Regime" in Rakhine nicht abschaffe, könne es keine "sichere oder würdevolle" Rückkehr der Flüchtlinge geben.