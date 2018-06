Augsburger Oberbürgermeister ausgebuht - Gerangel mit Antifa-Aktivisten

Roth ruft bei Anti-AfD-Demo zu Widerstand gegen Hass und Hetze auf

Berlin (AFP) - Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) hat bei einer Kundgebung gegen die AfD in Augsburg zum Widerstand "gegen Hass und Hetze" aufgerufen. Zeitgleich zum Parteitag der Rechtspopulisten habe sich ein "buntes, vielfältiges, starkes Bündnis" zusammengetan, "das heute hier Gesicht zeigt", sagte Roth am Samstag vor tausenden Menschen auf dem Rathausplatz. "Wir stehen zusammen für Demokratie, für den Rechtsstaat, für Artikel 1 des Grundgesetzes: die Menschenwürde ist unantastbar."

Protestkundgebung gegen die AfD in Augsburg © AFP

Der AfD-Parteitag sei kein Spiel, sondern "ein Angriff auf die Grundlagen unserer Demokratie", auf Moral, Ethik und politischen Anstand und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, rief Roth. Sie warf den Rechtspopulisten "offenen Rassismus" und "sexistischen Backlash" vor. "Das lassen wir nicht zu", fügte die aus Augsburg stammende Grünen-Politikerin unter Applaus hinzu. Roth rief die Demonstranten auf: "Lasst uns aufstehen gemeinsam gegen den Hass, für ein friedliches, vielfältiges Miteinander." Die Gegner der Rechtspopulisten seien in der Mehrheit und ließen sich "nicht unterkriegen": "Das ist unser Land."

Vor Roth hatte der Augsburger Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) gesprochen, allerdings wurde er von der Menge ausgebuht und ausgepfiffen, es flogen Tomaten. Während seiner Rede kam es unmittelbar vor der Tribüne zu Rangeleien mit etwa 20 Antifa-Aktivisten, die von Sicherheitsleuten und der Polizei zurückgedrängt wurden. Schließlich gelang es, die Lage wieder zu beruhigen.

Die Demonstranten waren einem Aufruf des Bündnisses für Menschenrechte gefolgt, das ein "klares Signal gegen Hass" setzen wollte. Einer der Organisatoren betonte in seiner Ansprache, er sei stolz darauf, dass auch so viele junge Menschen gekommen seien, sie seien "das Herz des demokratischen Augsburg". Manfred Gahler vom Bayerischen Jugendring appellierte an die Menge, "gemeinsam Haltung" zu zeigen gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit.

In Sprechchören wurde gerufen "Augsburg hasst die AfD", auf Schildern stand "Rassismus ist keine Alternative" und "Nein zu Hetze gegen Muslime". Zu den weiteren Rednern gehörte auch Juso-Chef Kevin Kühnert.

Er sei gekommen, weil es "an der Zeit ist, dass sich jeder in diesem Land bewegt und politisch engagiert", sagte der Augsburger Harry Seibold angesichts des "europapolitischen Rechtsrucks". Die Demonstrantin Margit Siebert ebenfalls aus Augsburg sagte: "Ich will Flagge zeigen, dass die AfD hier nicht erwünscht ist."