Bericht: Finanzpolster betrug Ende Mai 33,6 Milliarden Euro

Rücklage der Rentenversicherung weiter auf Rekordniveau

Berlin (AFP) - Das Finanzpolster der gesetzlichen Rentenversicherung ist weiter auf Rekordniveau. Bis Ende Mai stieg die sogenannte Nachhaltigkeitsrücklage auf 33,6 Milliarden Euro, wie die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) am Freitag berichteten. Das waren demnach 600 Millionen Euro mehr als noch Ende April. Die Rücklage betrage somit 1,57 Monatsausgaben.

Offiziell vorgestellt werden sollen die Zahlen am kommenden Donnerstag bei der Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung in Koblenz. Die Rentenkasse nahm dem Bericht zufolge zwischen Jahresbeginn und Ende Mai 84,4 Milliarden Euro an Pflichtbeiträgen ein, das waren 4,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

In diesem Jahr kann die Reserve demnach 1,62 Monatsausgaben erreichen. Rechnerisch wäre damit eine Senkung des Beitragssatzes möglich, berichteten die RND-Zeitungen unter Berufung auf Rentenversicherungskreise. Allerdings seien in der aktuellen Finanzprognose zusätzliche Ausgaben etwa für die geplante Ausweitung der Mütterrente noch nicht berücksichtigt.