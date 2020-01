Wenige Tage vor wichtiger Regionalwahl

Rücktritt von Di Maio als Chef von Fünf-Sterne-Bewegung in Italien erwartet

Rom (AFP) - Italiens Außenminister Luigi Di Maio will Medienberichten zufolge als Parteichef der Fünf-Sterne-Bewegung zurücktreten. Er sei "erschöpft" und es sei "Zeit, einen Schritt zurückzutreten", habe di Maio Verwandten anvertraut, berichtete die Internetzeitung "TIP" am Mittwoch. Berichten zufolge will der 33-Jährige noch im Laufe des Tages bei einem Treffen seiner Partei seinen Rückzug als Vorsitzender erklären. Den Posten des Außenministers will er demnach aber behalten.

Italiens Außenminister di Maio © AFP

Di Maio stand seit September 2017 an der Spitze der Fünf-Sterne-Bewegung. Zuletzt wuchs jedoch intern die Unzufriedenheit, weil die Regierungspartei an Zustimmung verlor. Seit dem Eintritt der Fünf-Sterne-Bewegung in eine Koalition mit der Demokratischen Partei im September verließen 15 Abgeordnete die Partei.

In Italien steht am Sonntag eine wichtige Regionalwahl an. In der Region Emilia Romagna im Nordosten des Landes, die bisher eine Hochburg der Linken ist, hofft die rechtsradikale Lega-Partei des früheren Innenministers Matteo Salvini auf einen Wahlsieg. Salvini setzt darauf, so die Regierung in Rom zu Fall bringen und Neuwahlen durchsetzen zu können.

Die Fünf-Sterne-Bewegung und die Demokratische Partei hatten sich im Vorfeld des Urnengangs nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten festgelegt, was die Kräfte gegen Salvinis Lega gebündelt hätte. Die Regionalwahl könnte das ohnehin schwache Bündnis beider Regierungsparteien weiter schwächen. Sowohl die Fünf-Sterne-Bewegung als auch die Demokratische Partei fürchten jedoch vorgezogene Parlamentswahlen, aus denen Salvini als Sieger hervorgehen könnte.