Türkei wünscht Rückkehr von Millionen Flüchtlingen nach Syrien

Ruhani und Putin zu Dreier-Gipfel mit Erdogan in Ankara eingetroffen

Ankara (AFP) - Der iranische Präsident Hassan Ruhani und sein russischer Kollege Wladimir Putin sind zu einem Dreier-Gipfel mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara eingetroffen. Der Beginn des Dreier-Gipfels war für Montagnachmittag 14.30 Uhr (MESZ) geplant. Zuvor gab es bereits ein Gespräch zwischen Erdogan und Ruhani. Auch andere bilaterale Treffen waren vorgesehen.

Neue Syrien-Gespräche in Ankara geplant © AFP

Die Türkei wünscht die Rückkehr eines Großteils der 3,6 Millionen syrischen Flüchtlinge, die wegen des Syrien-Kriegs in die Türkei gekommen sind. In einer Erklärung des türkischen Präsidialamts hieß es, bei dem Gipfeltreffen solle es unter anderem "um die Bedingungen für eine freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen" und um die jüngsten Entwicklungen in der Provinz Idlib im Nordwesten Syriens gehen.

Dort führen syrische Regierungstruppen seit vier Monaten eine Offensive gegen überwiegend islamistische Aufständische, bei der mehr als 960 Zivilisten getötet wurden. Ankara fürchtet einen neuen Flüchtlingszustrom aus dem Gebiet, in dem rund drei Millionen Menschen leben. Russland und der Iran unterstützen die syrische Führung unter Präsident Baschar al-Assad, die Türkei unterstützt die oppositionellen Milizen in Idlib.

Bei dem Dreier-Gipfel geht es auch um weitere Schritte zu einer politischen Lösung für das Bürgerkriegsland, darunter die Bildung einer Verfassungskommission. Obwohl die Türkei, Russland und der Iran im Syrien-Konflikt auf unterschiedlichen Seiten stehen, setzen sie sich seit Anfang 2017 im sogenannten Astana-Prozess gemeinsam für eine politische Lösung und eine militärische Deeskalation ein. In diesem Rahmen gab es bereits fünf Gipfeltreffen.