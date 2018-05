Irans Präsident spricht erneut Drohung gegen Washington aus

Ruhani warnt die USA vor Aufkündigung des Atomabkommens

Teheran (AFP) - Der Iran hat die USA erneut vor einem Rückzug aus dem internationalen Atomabkommen gewarnt. Sollte US-Präsident Donald Trump die Vereinbarung aufkündigen, würden die Vereinigten Staaten dies bereuen "wie niemals zuvor in ihrer Geschichte", sagte der iranische Staatschef Hassan Ruhani am Sonntag in einer im Fernsehen übertragenen Rede. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnte im Falle eines Scheitern des Abkommens vor einem Krieg.

Irans Präsident Hassan Ruhani © AFP

"Trump soll wissen, dass unser Volk vereint ist", sagte Ruhani. Auch das "zionistische Regime" solle sich dessen bewusst sein, drohte er in Richtung Israel. Der Präsident bekräftigte, dass sein Land Vorbereitungen getroffen habe für den Fall, dass die USA sich aus dem Abkommen zurückziehen. Er habe der iranischen Atombehörde entsprechende Anweisungen erteilt, sagte Ruhani. Einzelheiten nannte er nicht.

Am Donnerstag hatte der außenpolitische Berater von Irans geistlichem Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei angekündigt, sich bei einem Rückzug der USA aus dem Atomabkommens ebenfalls nicht mehr an die Vereinbarung zu halten.

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben muss US-Präsident Donald Trump bis zum 12. Mai entscheiden, ob er die auf Grundlage des Atomabkommens ausgesetzten Strafmaßnahmen gegen den Iran wieder in Kraft setzt. Trump hat die internationale Vereinbarung wiederholt scharf kritisiert und damit gedroht, sie vollständig aufzukündigen. Im Gegensatz zu den USA wollen die anderen Vertragsparteien des Atomabkommens unbedingt an der Vereinbarung festhalten.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron rechnet für den Fall, dass Trump das Abkommen aufkündigt, mit dem Schlimmsten. "Das heißt, wir würden die Büchse der Pandora öffnen, es könnte Krieg geben", sagte Macron dem "Spiegel". Der britische Außenminister Boris Johnson brach am Sonntag zu einem zweitägigen Besuch nach Washington auf, um dort mit Mitgliedern der US-Regierung und dem Kongress unter anderem über das Atomabkommen zu sprechen.

Das 2015 in Wien zwischen dem Iran und den fünf UN-Vetomächten sowie Deutschland geschlossene Abkommen soll verhindern, dass Teheran die Fähigkeiten zur Entwicklung von Atomwaffen erlangt. Gemäß dem Abkommen hat Teheran die Urananreicherung deutlich reduziert und verschärfte Kontrollen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zugelassen. Im Gegenzug wurden die im Atomstreit verhängten Finanz- und Handelssanktionen aufgehoben.

Die USA und andere westliche Mächte sehen jedoch das iranische Engagement im Nahen Osten - etwa die Unterstützung des syrischen Machthabers Baschar al-Assad oder der Huthi-Rebellen im Jemen - kritisch. Präsident Macron hatte daher jüngst einem ergänzenden Abkommen für eine bessere Kontrolle des iranischen Raketenprogramms zugestimmt.

Ruhani zeigte sich am Sonntag zwar bereit, über die Rolle des Irans in der Region zu verhandeln. Teheran werde aber "so viele Raketen und Waffen bauen wie gebraucht werden", bekräftigte er. "Wir werden mit niemandem über unsere Waffen oder unsere Verteidigung verhandeln."