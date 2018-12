Rumänien übernimmt erstmals Ratsvorsitz der EU

Brüssel (AFP) - Zum ersten Mal seit seinem EU-Beitritt im Jahr 2007 übernimmt Rumänien am Dienstag den Ratsvorsitz der Union. Die Erwartungen an die rumänische Präsidentschaft sind in Brüssel nicht hoch, Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zweifelte erst vor wenigen Tagen öffentlich die Eignung des Landes für diese Aufgabe an. Brüssel wirft der Regierung in Bukarest mangelnden Ernst bei der Korruptionsbekämpfung vor. Zudem stoßen die Justizreformen in dem Land auf Skepsis bei der EU.

Rumäniens Präsident Iohannis in Brüssel © AFP

Rumänien übernimmt den rotierenden Ratsvorsitz turnusgemäß von Österreich. Während dieser sechs Monate leitet Rumänien die Sitzungen und Tagungen auf allen Ebenen des Rates und soll für die Kontinuität der Arbeit der EU im Rat sorgen. Rumänien ist innenpolitisch derzeit stark gespalten, der europafreundliche Präsident Klaus Iohannis liegt mit der sozialdemokratisch geführten Regierung über Kreuz.