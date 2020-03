Quarantäne für ganze Regierung möglich

Rumäniens Ministerpräsident Orban begibt sich wegen Coronavirus in Quarantäne

Bukarest (AFP) - Rumäniens Ministerpräsident Ludovic Orban begibt sich nach einem Kontakt mit einem mit dem Coronavirus infizierten Senator in Quarantäne. "Ich werde mich in Isolation begeben, meine Aufgaben aber weiter ausüben", sagte Orban am Freitag vor Journalisten. Der an der Spitze einer Interimsregierung stehende 56-Jährige soll nun ebenso wie alle Minister auf Covid-19 getestet werden.

Ludovic Orban © AFP

Noch am Freitag solle entschieden werden, ob möglicherweise die ganze Regierung unter Quarantäne gestellt werde, sagte Regierungssprecher Ionel Danca. Demnach hatten der Regierungschef, die meisten Mitglieder seines Kabinetts sowie alle Senatoren am Montag an einem Treffen teilgenommen, bei dem auch der mit dem Coronavirus infizierte Politiker anwesend war.

Die Quarantäne des Regierungschefs erfolgt inmitten einer politischen Krise in Rumänien: Staatschef Klaus Iohannis sollte nach Konsultationen mit den einzelnen Parteien noch am Freitag einen neuen Regierungschef benennen. Anfang Februar hatte das Parlament in Bukarest die pro-europäische Minderheitsregierung Orbans nach nur drei Monaten im Amt per Misstrauensvotum gestürzt.

Rumänien zählt bislang 70 Infektionsfälle. Schulen, Universitäten sowie alle Kultureinrichtungen wurden geschlossen. Reisende aus verschiedenen Ländern, darunter aus dem besonders betroffenen Italien, werden bei ihrer Ankunft in Rumänien unter Quarantäne gestellt.