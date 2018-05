Chefin der Antikorruptionsbehörde muss abgesetzt werden

Rumäniens Verfassungsgericht blockiert Veto von Staatschef Iohannis

Bukarest (AFP) - Das rumänische Verfassungsgericht hat am Mittwoch entschieden, dass Staatschef Klaus Iohannis der von der Regierung verfügten Absetzung der obersten Anti-Korruptionsstaatsanwältin zustimmen muss. In dem Urteil, gegen das keine Berufung möglich ist, heißt es, dem Präsidenten stehe in dem Bereich "keine Ermessensentscheidung" zu. Er müsse deshalb das Dekret des Justizministeriums zur Abberufung der Vorsitzenden der Antikorruptionsbehörde, Laura Codruta Kovesi, unterzeichnen.

Rumänischer Staatschef Klaus Iohannis © AFP

Iohannis hatte sich zuvor gegen Kovesis Amtsenthebung ausgesprochen, woraufhin die Regierung das Verfassungsgericht anrief. Justizminister Tudorel Toader hatte das Verfahren im Februar angestrengt. Er warf Kovesi unter anderem vor, durch ihre Kritik der Justizreform dem Ansehen Rumäniens geschadet und gegen die Verfassung verstoßen zu haben. Kovesis Unterstützer vermuten jedoch, dass der Vorstoß gegen sie mit ihren Korruptionsermittlungen gegen Mitglieder der gesellschaftlichen Führungsschicht zu tun hat.

Die vom Parlament verabschiedeten und von der sozialdemokratischen Regierungschefin Viorica Dancila vorangetriebenen Maßnahmen im Justizwesen sehen unter anderem vor, dass die Antikorruptionsbehörde künftig nicht mehr gegen Verwaltungsbeamte ermitteln kann. Die Kontrolle des Justizministeriums über die Staatsanwälte soll ausgeweitet werden. Bei der Opposition, aber auch bei der Europäischen Union stieß das Vorhaben auf Kritik. Eine Petition im Internet für Kovesis Verbleib im Amt unterzeichneten mehr als 108.000 Menschen.