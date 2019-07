Sozialdemokraten wollen Viorica Dancila gegen Amtsinhaber Iohannis aufstellen

Rumänische Regierungschefin als Kandidatin für das Präsidentenamt nominiert

Bukarest (AFP) - Die Führung der rumänischen Sozialdemokraten hat Ministerpräsidentin Viorica Dancila am Dienstag als Kandidatin für die Präsidentenwahl im November nominiert. Die Kandidatur der 55-Jährigen soll bei einem Parteitag am 3. August beschlossen werden. Dancila würde damit gegen den 2014 gewählten Präsidenten Klaus Iohannis antreten, der bereits angekündigt hatte, sich für eine weitere Amtszeit zu bewerben.

Rumäniens Ministerpräsidentin Viorica Dancila © AFP

Die Sozialdemokraten spielen in der rumänischen Politik zwar seit drei Jahrzehnten eine tragende Rolle. Es gelang ihnen aber seit 2000 nicht mehr, das Präsidentenamt zu besetzen. Auch in diesem Jahr ist die Ausgangslage für die Sozialdemokraten alles andere als optimal. Bei der Europawahl Ende Mai war ihr Stimmenanteil gegenüber 2014 von 37 auf 23 Prozent gesunken. Kurz darauf trat der wegen einer Scheinbeschäftigungsaffäre verurteilte Parteichef Liviu Dragnea eine dreieinhalbjährige Haftstrafe an.

Dancila war früher Abgeordnete im EU-Parlament. Im Januar 2018 wurde sie von Dragnea für das Amt der Regierungschefin ausgewählt. Der Ausgang der Präsidentenwahl am 10. November dürfte auch von der Mitte-Rechts-Gruppierung USR-PLUS beeinflusst werden, die bei der Europawahl auf 22 Prozent der Stimmen gekommen war und mit Dan Barna bereits einen eigenen Kandidaten aufgestellt hat. Darüber hinaus bewirbt sich der Ex-Regierungschef Calin Popescu um das Präsidentenamt.