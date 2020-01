Polizei mit großem Aufgebot im Einsatz

Rund 1300 Teilnehmer bei Kundgebung gegen Verbot linker Plattform in Leipzig

Berlin (AFP) - In Leipzig haben am Samstag rund 1300 Menschen gegen das Verbot der linken Online-Plattform "linksunten.indymedia.org" protestiert. Die Demonstration habe ruhig begonnen, teilte die Polizei Sachsen im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. "Wir hoffen, das bleibt so", fügte Polizeisprecherin Silvaine Reiche hinzu.

Demonstration vor dem Bundesverwaltungsgericht © AFP

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Zu der Demonstration aufgerufen hatten mehrere linke Aktionsbündnisse. Hintergrund ist das 2017 vom Bundesinnenministerium verhängte Verbot der Plattform "linksunten.indymedia.org", über das am Mittwoch vor dem Bundesverwaltungsgericht verhandelt wird.