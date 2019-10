Rund 350.000 Katalanen demonstrieren in Barcelona

Barcelona (AFP) - Mehrere hunderttausend Menschen haben am Samstag in Barcelona gegen die Verurteilung prominenter Vertreter der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung demonstriert. Die Demonstranten marschierten durch das Zentrum der katalanischen Hauptstadt und schwenkten katalanische Nationalflaggen. Die Polizei nannte die Zahl von rund 350.000 Teilnehmern.

Police said some 350,000 people had turned out for the march which took place in the shadow of the Sagrada Familia basilica