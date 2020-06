Mehrheit der Bürger sieht Konzept positiv

Rund acht Millionen Deutsche haben Corona-Warn-App heruntergeladen

Berlin (AFP) - Rund acht Millionen Deutsche haben die im Auftrag der Bundesregierung erstellte Corona-Warn-App heruntergeladen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Downloads am Donnerstagmittag mit 7,9 Millionen an. "Jede Nutzerin und jeder Nutzer der Corona-Warn-App leistet einen wichtigen Beitrag zur weiteren Eindämmung der Pandemie", schrieb das RKI weiter auf Twitter.

Die Corona-Warn-App © AFP

Laut einer Umfrage des Instituts Civey für das Portal "t-online.de" hält die Mehrheit der Bürger das Konzept der App für richtig. 55 Prozent der Befragten äußerten sich demnach positiv dazu, nur etwa ein Viertel negativ. 20 Prozent waren noch unschlüssig.

In Regionen mit hoher Bevölkerungsdichte ist der Zuspruch dabei höher als in dünner besiedelten Regionen. Nach Alter ausgewertet, sind den Angaben zufolge vor allem die 18 bis 29-Jährigen gegenüber dem Konzept aufgeschlossen. Die größte Skepsis komme von Befragten in der Altersgruppe von 30 bis 39 Jahren.

Die Umfrage zeigt auch, dass vor allem Smartphone-Nutzer mit Tendenzen zu Union, SPD oder Grünen das Konzept der Corona-App befürworten. Bei Befragten mit Wahlabsicht für die Linken oder die FDP ist der Zuspruch dagegen deutlich niedriger. Am stärksten negativ sind Befragte mit Tendenz zur AfD eingestellt, von ihnen bewerten etwa 75 Prozent das Konzept der App negativ.

Civey hatte von Dienstag bis Donnerstag 5062 Menschen befragt. Die statistische Fehlerquote wurde mit 2,5 Prozentpunkten angegeben.

Die Corona-Warn-App zeichnet auf, wann und wie lange sich jemand in der Nähe eines anderen Smartphone-Nutzers aufgehalten hat, der ebenfalls die App aktiviert hat. Wird jemand positiv auf das Coronavirus getestet, kann er über die App anonym die Nutzer warnen, mit denen er Kontakt hatte.