Sobol: Gerichtsvollzieher treiben Schadenersatz-Urteil von 34 Millionen Rubel ein

Russische Behörden überziehen Konto von Nawalny-Verbündeter massiv

Moskau (AFP) - Russische Behörden haben das Konto einer Oppositionellen und Verbündeten von Alexej Nawalny massiv überzogen, um eine gegen sie verhängte Geldstrafe von 34 Millionen Rubel (rund 390.000 Euro) einzutreiben. Auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter teilte Ljubow Sobol am Montag ein Foto ihres Bankkontos, das nun tief im Minus ist. Das Vorgehen der Gerichtsvollzieher stehe im Zusammenhang mit einem Prozess gegen die Anti-Korruptionsstiftung FBK des bekannten Kreml-Kritikers Nawalny, der derzeit in der Berliner Charité im Koma liegt.

"Ich hatte nie derartige Summen auf meinen Konten", schrieb Sobol. "Wie ist euer Montagmorgen so?", kommentierte sie ein Bildschirmfoto ihres Kontostands.

FBK, Nawalny und Sobol waren im vergangenen Jahr wegen Verleumdung zu einer Schadenersatzzahlung von insgesamt 88 Millionen Rubel an die Catering-Firma Moskowskj Schkolnik (Moskauer Schüler) verurteilt worden, die laut Medienberichten mit dem Kreml-nahen Geschäftsmann Jewgeni Prigoschin in Verbindung steht. Die Anti-Korruptionsstiftung hatte dem Unternehmen vorgeworfen, ein Monopol zu schaffen und schlechtes Essen an Moskauer Schulen zu liefern. Sobol arbeitete als Juristin für FBK.

Prigoschin hatte in der vergangenen Woche angekündigt, Sobol und Nawalny zu ruinieren. Er gab an, zu diesem Zweck die 88 Millionen Rubel an das Unternehmen überwiesen zu haben, so dass Nawalny und Sobol die Strafe nun ihm persönlich schulden würden. Laut Medienberichten finanziert Prigoschin auch die berüchtigte russische Söldnergruppe Wagner. Er selbst bestreitet das.

Nawalny hatte FBK im Juli geschlossen, um die Strafzahlung zu vermeiden. Sobol vertritt den bekannten Oppositionellen als Anwältin und verwaltet dessen Youtube-Kanal. Nawalny wird nach einem mutmaßlichen Giftanschlag in Berlin behandelt. Während die deutschen Ärzte ebenso wie das Umfeld Nawalnys von einer Vergiftung ausgehen, sieht der Kreml dafür keine Beweise.