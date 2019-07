Ermittler nehmen Organisatoren und Teilnehmer ins Visier

Russische Justiz ermittelt wegen "Massenunruhen" nach Demonstration in Moskau

Moskau (AFP) - Nach der Großkundgebung in Moskau mit knapp 1400 Festnahmen hat die russische Justiz eine Untersuchung wegen "Massenunruhen" eingeleitet. Nach Angaben der Ermittler vom Dienstag hatten mehrere Verdächtige am Vorabend der nicht genehmigten Demonstration im Internet Aufrufe zur Teilnahme verbreitet. In diesen hätten sie die Möglichkeit von "Massenunruhen" eingeräumt, die in Russland mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden können.

Festnahme eines Demonstranten in Moskau © AFP

Die Ermittler warfen den Demonstranten zudem Störung der öffentlichen Ordnung und Gewalt gegen Sicherheitskräfte bei der Kundgebung am Samstag vor. Zudem hätten sie eine Absperrung der Polizei auf der Ringautobahn um Moskau durchbrochen und den Verkehr behindert. Im Visier der Ermittler stehen den Angaben zufolge sowohl die Organisatoren als auch die Teilnehmer der Demonstration.

Laut offiziellen Angaben hatten am Samstag rund 3500 Menschen an der Demonstration für freie Kommunalwahlen in Moskau teilgenommen. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation OWD-Info wurden dabei knapp 1400 Menschen festgenommen.

Die russische Staatsanwaltschaft rief derweil die Behörden dazu auf, "mit Härte" auf unangemeldete Demonstrationen zu reagieren. Für kommenden Samstag laufen derzeit Vorbereitungen für eine weitere Demonstration der Opposition, die jedoch abermals verboten werden könnte.