Weitere Vorwürfe stehen aber im Raum

Russische Polizei setzt Pussy Riot wieder auf freien Fuß

Moskau (AFP) - Nach ihrer neuerlichen Festnahme sind vier Mitglieder der russischen Punkband Pussy Riot in der Nacht zu Mittwoch von der Polizei überraschend wieder freigelassen worden. Das gab der Musiker Pjotr Wersilow im Online-Dienst Twitter bekannt. "Frei nach 16 Tagen unter Arrest", schrieb er dort. Er und die drei Künstlerinnen Veronika Nikulschina, Olga Kuratschewa und Olga Pachtusowa waren beim Finale der Fußball-WM auf das Spielfeld gerannt, um so gegen die Unterdrückung politisch Andersdenkender in Russland zu protestieren.

Pjotr Wersilow am Dienstag vor dem Gerichtsgebäude © AFP

Damals hatten sie in Polizeiuniformen während der Partie zwischen Frankreich und Kroatien, die auch Präsident Wladimir Putin im Stadion verfolgte, das Spielfeld gestürmt. Wegen der Aktion sehen sie sich mit einer Vielzahl von Anklagen konfrontiert. Sie wurden bereits zu 15 Tagen Haft verurteilt. Unmittelbar nachdem sie diese Strafe verbüßt und am Montag aus der Haft entlassen worden waren, hatten Polizeibeamte sie erneut festgenommen.

Die vier Bandmitglieder verbrachten daraufhin eine Nacht in Polizeigewahrsam und wurden am Dienstag in Moskau einem Richter vorgeführt. Dieser weigerte sich nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tass aber, den Fall anzuhören und gab alles dazugehörige Material an die Polizei zurück. Die Musiker wurden zu einer Wache gebracht und kurz nach Mitternacht freigelassen.

Wersilow veröffentlichte auf Twitter auch ein Foto, auf dem alle vier auf einem Parkplatz tanzten. Nach eigenen Angaben müssen die Aktivisten am Freitag aber erneut auf der Polizeiwache erscheinen und könnten weiterhin zu zusätzlichen 25 Tagen Haft verurteilt werden. Pussy Riot war 2012 durch eine Protestaktion in einer Kirche international bekannt geworden. Für die Aktion saßen zwei Künstlerinnen im Gefängnis, eine erhielt eine Bewährungsstrafe.