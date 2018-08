Spekulationen nach gewaltsamen Tod von drei russischen Journalisten

Russische Regierung dementiert Kampfeinsätze in Zentralafrikanischer Republik

Moskau (AFP) - Nach dem gewaltsamen Tod von drei russischen Journalisten in der Zentralafrikanischen Republik hat die Regierung in Moskau Spekulationen über mögliche Kampfeinsätze russischer Soldaten in dem Land zurückgewiesen. Russische Militärexperten trainierten ausschließlich einheimische Truppen, sagte eine Außenministeriumssprecherin am Freitag in Moskau. Sie täten dies auf Bitten des Präsidenten der zentralafrikanischen Republik.

Fotos der drei getöteten Journalisten in Moskau © AFP

Die drei Journalisten waren zu Wochenbeginn erschossen gefunden worden, sie recherchierten über eine russische Söldnerfirma names Wagner. Diese entsendet Söldner in Kriegs- und Krisengebiete wie Syrien und die Ukraine. Auftraggeber der Recherche war ein von Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski gestartetes Medienprojekt.

Nach Angaben der Ministeriumssprecherin halten sich derzeit 175 russische Militärberater in der Zentralafrikanischen Republik auf, darunter fünf Offiziere der Streitkräfte und 170 Zivilisten. Den Medien warf sie vor, die Realität des russischen Engagements dort zu verzerren. Russisches Militär nehme nicht an Kämpfen teil.

Dieselben Angaben hatte die russische Regierung bereits im März gemacht, als sie über die Tätigkeit der eigenen Militärexperten berichtete. Nach Einschätzung von Fachleuten könnten die 170 sogenannten zivilen Ausbilder der Wagner-Gruppe angehören.

Das von einem früheren russischen Geheimdienstoffizier gegründete Unternehmen wird mitunter als eine Art russischer "Schattenarmee" bezeichnet. Unter anderem soll sie nach Angaben aus der Ukraine in der Ost-Ukraine an der Seite prorussischer Separatisten aktiv sein.

Seit Anfang des Jahres unterstützt Russland die Regierung der Zentralafrikanischen Republik mit Militärausbildern, Waffen und Schutz für den Präsidenten. Dessen Sicherheitsberater ist ein Russe. Das rohstoffreiche Land ist für seinen extrem schwachen Staatsapparat und ausufernde Korruption bekannt. Weite Teile des Staatsgebiets werden von bewaffneten Banden kontrolliert.