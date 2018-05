Mehr als zwei Monate nach Anschlag in Großbritannien

Russischer Ex-Spion Skripal aus dem Krankenhaus entlassen

London (AFP) - Mehr als zwei Monate nach dem Giftanschlag in Großbritannien ist der russische Ex-Spion Sergej Skripal aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wie die Klinik im englischen Salisbury am Freitag mitteilte, geht es Skripal inzwischen so gut, dass er nicht mehr im Krankenhaus behandelt werden muss. Skripals ebenfalls bei dem Anschlag vergiftete Tochter war bereits im April, fünf Wochen nach der Tat, aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Spurensicherung am Tatort in Salisbury © AFP

Der am 4. März in Salisbury verübte Giftanschlag hatte eine schwere diplomatische Krise zwischen Russland und westlichen Staaten ausgelöst, die Moskau für den Angriff verantwortlich machen. Beide Seiten reagierten mit der Ausweisung von Diplomaten.

Die Anschuldigung gegen Russland basiert unter anderem darauf, dass bei dem Anschlag das Nervengift Nowitschok verwendet wurde, das in den 80er Jahren in der Sowjetunion entwickelt wurde. Russland weist jede Verantwortung zurück.