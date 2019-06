36-Jährigem droht lange Haftstrafe wegen angeblichen Drogenhandels

Russischer Investigativ-Journalist Golunow unter Hausarrest gestellt

Moskau (AFP) - Der russische Investigativ-Journalist Iwan Golunow ist wegen angeblichen Drogenhandels unter Hausarrest gestellt worden. Ein Haftrichter in Moskau ordnete am Samstag zunächst zwei Monate Arrest an. Seinem Anwalt zufolge wird Golunow versuchter Handel mit einer "großen Menge" an Drogen vorgeworfen. Golunow bestreitet die Anschuldigungen und gibt an, in Gewahrsam gefoltert worden zu sein. Unterstützer vermuten ein politisches Motiv hinter dem Vorgehen gegen den Reporter.

Golunow bei der Anhörung am Wochenende © AFP

Der am Donnerstag festgenommene Reporter des unabhängigen Investigativ-Portals Medusa war am Samstag vorübergehend in ein Moskauer Krankenhaus verlegt worden. Gegenüber einer Vertreterin des Menschenrechtsrats des Präsidenten, einem Beratungsgremium von Russlands Staatschef Wladimir Putin, hatte Golunow am Freitag gesagt, Polizisten hätten ihm im Gewahrsam gegen den Kopf geschlagen und auf seiner Brust gestanden.

Nach Angaben von Golunows Anwalt Pawel Tschikow stellten Ärzte bei Golunow gebrochene Rippen, Prellungen und eine Gehirnerschütterung fest. Die Polizei in Moskau erklärte, der 36-Jährige sei "nach einer Untersuchung durch Rettungssanitäter" in eine medizinische Einrichtung gebracht worden, um ihn dort weiter untersuchen zu lassen. Dort bestätigten Ärzte laut Polizei lediglich Kratzer auf dem Rücken und ein geschwollenes Auge.

Golunow war am Donnerstag festgenommen worden. Laut Polizei wurden in seinem Rucksack knapp vier Gramm der psychoaktiven Designerdroge Mephedron sowie Kokain gefunden. Ein weiteres Päckchen mit Drogen und eine Waage wurden demnach in der Wohnung des 36-Jährigen entdeckt. Zu den zunächst veröffentlichten Fotos eines angeblichen Drogenlabors in Golunows Wohnung räumte die Polizei später ein, dass nur eines der Bilder tatsächlich aus der Wohnung des Beschuldigten stamme.

Golunows Arbeitgeber Medusa und sein Anwalt wiesen die Anschuldigung zurück. Sie warfen den Behörden vor, Golunow für seine Recherchen bestrafen zu wollen. Der 36-Jährige recherchierte zuletzt über Korruption unter hochrangigen Verwaltungsbeamten in Moskau. Medusa erklärte, Golunow habe bereits mehrere Morddrohungen erhalten. Die Nachrichten-Website hat ihren Sitz im benachbarten EU-Mitgliedstaat Lettland, um der russischen Zensur zu entgehen.

Vor dem Gerichtsgebäude in Moskau demonstrierten am Samstag hunderte Menschen gegen Golunows Festnahme. Sie hielten Schilder mit der Aufschrift "Ich bin der Journalist Iwan Golunow. Verhaften Sie mich auch" hoch. Einem AFP-Journalisten zufolge nahm die Polizei vier Demonstranten fest.

Am Montag veröffentlichten drei renommierte russische Zeitungen auf ihren Titlseiten in Großbuchstaben "Ich bin/wir sind Iwan Golunow". Die Zeitungen "Kommersant", "Wedomosti" und "RBK" druckten damit einen bislang beispiellosen Solidaritätsaufruf. "Wir erwarten, dass das Gesetz von jedem geachtet wird und für jeden gilt", hieß es weiter.

Bereits am Freitag hatten dutzende Journalisten vor dem russischen Innenministerium in Moskau gegen das Vorgehen gegen Golunow demonstriert, mehrere von ihnen wurden kurzzeitig festgenommen. Unterstützer Golunows glauben, die Drogen seien ihm untergeschoben worden.

Auch Amnesty International bezeichnete die gegen Golunow erhobenen Anschuldigungen als "zweifelhaft". Das Vorgehen gegen den Journalisten folge einem "leider altbekannten Muster". Russland liegt in der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen auf Platz 149. Damit rangiert es noch hinter Mexiko, Simbabwe und Algerien.

Auch international sorgte das Vorgehen gegen Golunow für Besorgnis und Empörung. Unter anderem die US-Botschaft in Moskau forderte über den Kurzbotschaftendienst Twitter seine Freilassung.