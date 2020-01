Aktivist nach Protest gegen Regierung zu vier Jahren Gefängnis verurteilt

Russisches Gericht ordnet Überprüfung von Haftstrafe für Demonstranten an

Moskau (AFP) - Das russische Verfassungsgericht hat eine Überprüfung der Haftstrafe für einen regierungskritischen Aktivisten angeordnet, der wegen seiner Beteiligung an Protesten verurteilt worden war. Es sei nicht nachgewiesen worden, dass der Demonstrant Konstantin Kotow eine "reale Bedrohung" der öffentlichen Ordnung dargestellt habe, befand das Gericht in seiner am Montag veröffentlichen Entscheidung.

Großkundgebung der Opposition in Moskau am 10. August © AFP

Der Informatiker war am 10. August festgenommen worden und wurde später zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt, obwohl sein Protest friedlich gewesen war. Es war die härteste Strafe, die gegen einen Teilnehmer der wochenlangen Proteste im vergangenen Sommer in Moskau verhängt wurde. Kotow wurde die wiederholte Beteiligung an nicht genehmigten Demonstrationen zur Last gelegt.

Im Juli und August hatten immer wieder tausende Menschen in der russischen Hauptstadt für freie und faire Kommunalwahlen demonstriert. Es handelte sich um die größten regierungskritischen Proteste in Moskau seit Jahren. Hunderte Menschen wurden dabei festgenommen. Eine Reihe von ihnen wurde zu Haftstrafen verurteilt.