Moskau baut Militärpräsenz im hohen Norden seit Jahren aus

Russland stationiert S-400-Raketen auf dem arktischen Archipel Nowaja Semlja

Moskau (AFP) - Russland hat auf dem arktischen Archipel Nowaja Semlja hochmoderne S-400-Raketen stationiert. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau am Montag mitteilte, werden durch die Luftabwehrraketen mit einer Reichweite von 400 Kilometern ältere Raketen des Typs S-300 ersetzt.

Das russische S-400-Luftabwehrraketen-System © AFP

Das Archipel Nowaja Semlja liegt zwischen der Barents- und der Karasee. Moskau baut seine Militärpräsenz im hohen Norden bereits seit Jahren aus. So wurden S-400-Raketen laut Presseberichten bereits in Murmansk und Archangelsk sowie in der Republik Sacha stationiert.

Die Arktis ist für Russland wegen der dortigen Bodenschätze interessant. Die Schifffahrtsrouten nördlich von Europa können wegen der Eisschmelze infolge des Klimawandels verstärkt genutzt werden. Im August hatte der russische Atomkonzern Rosatom das weltweit erste schwimmende Atomkraftwerk, die "Akademik Lomonossow", in Betrieb genommen.