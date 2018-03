Tätigkeit von Kultureinrichtung Britisch Council wird eingestellt

Russland verfügt Ausweisung von 23 britischen Diplomaten binnen einer Woche

Moskau (AFP) - Als Reaktion auf die von London verfügte Ausweisung von 23 russischen Diplomaten aus Großbritannien weist Russland seinerseits 23 britische Diplomaten aus. Überdies werde die Arbeit der britischen Kultur- und Bildungsorganisation British Council in Russland eingestellt, teilte das Außenministerium in Moskau am Samstag mit. Hintergrund ist der Streit über die Vergiftung des ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien.

Botschafter Bristow am Dienstag im russischen Außenministerium © AFP

Zuvor war der britischen Botschafter Laurie Bristow zum zweiten Mal in dieser Woche ins russische Außenministerium einbestellt worden. Dort wurden ihm die Gegenmaßnahmen angekündigt.

Skripal und seine Tochter waren am 4. März in der südenglischen Stadt Salisbury vergiftet worden, sie schweben weiterhin in Lebensgefahr. Großbritannien wie auch Deutschland, Frankreich und die USA machen Russland für die Tat verantwortlich. Moskau weist die Vorwürfe zurück.

London verhängte wegen des Attentats Strafmaßnahmen gegen Moskau. Die 23 russischen Diplomaten müssen Großbritannien binnen einer Woche verlassen, die beiderseitigen Beziehungen wurden auf Eis gelegt.