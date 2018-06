Vize-Außenminister kündigt "ernsthafte Schlussfolgerungen" an

Russland will neue Befugnisse für OPCW nicht anerkennen

Moskau (AFP) - Russland will die neuen Befugnisse der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) nicht akzeptieren. Moskau erkenne die "Legitimation des neuen Mechanismus bei der OPCW" nicht an, sagte Vize-Außenminister Sergej Riabkow am Donnerstag laut russischen Agenturberichten. Russland werde "ernsthafte Schlussfolgerungen" aus den jüngsten Entwicklungen ziehen.

OPCW-Konferenz in Den Haag © AFP

Die OPCW-Vertragsstaaten hatten am Mittwoch gegen den Widerstand Russlands und Syriens eine Stärkung der OPCW beschlossen. Dies darf künftig die Urheber von Chemiewaffenangriffen benennen. Der russische Botschafter in den Niederlanden, Alexander Schulgin, hatte daraufhin einen möglichen Austritt Russlands aus der Organisation angekündigt.

Die OPCW überwacht die Umsetzung der Chemiewaffenkonvention. Sie war bislang weitgehend darauf beschränkt zu bestimmen, ob chemische Substanzen als Waffe eingesetzt wurden. Schon dabei wurde sie mit Vorwürfen der Voreingenommenheit konfrontiert.