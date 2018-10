Vier Arbeiter nahe Murmansk verletzt - einer vermisst

Russlands einziger Flugzeugträger bei Unglück im Schwimmdock beschädigt

Moskau (AFP) - Der einzige Flugzeugträger der russischen Marine ist beim Kentern eines Schwimmdocks beschädigt worden. In der Nähe von Murmansk im hohen Norden des Landes stürzte in der Nacht ein Kran auf den Flugzeugträger "Admiral Kusnezow" und verletzte vier Arbeiter, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Ein fünfter Arbeiter werde vermisst.

Flugzeugträger "Admiral Kusnezow" 2009 in Murmansk © AFP

Das Schiff wird derzeit gewartet und modernisiert, das Schwimmdock PD-50 gehört zu den größten der Welt. Der Kran fiel nach Angaben der mit den Renovierungsarbeiten betrauten Firma aus einer Höhe von 15 Metern auf das Deck und richtete dort und am Rumpf Schäden an.

"Glücklicherweise sind die für den Betrieb des Schiffs lebenswichtigen Teile nicht betroffen", sagte der Chef der Firma USC, Alexej Rachmanow, der Nachrichtenagentur Tass.

Laut einem von Tass zitierten Vertreter der Swedotschka-Werft wurde das Unglück durch einen Kurzschluss ausgelöst. Dadurch hätten die Pumpen eines der beiden Docks nicht mehr funktioniert. Die Zisternen des Docks hätten sich gefüllt, und das Schwimmdock sei gekippt und gesunken. Das Schiff wurde zu einem anderen Kai gebracht, wo die Arbeiten fortgesetzt werden.

Bei der 1990 in Dienst gestellten "Admiral Kusnezow" hatte es seit 1997 keine größeren Reparaturen mehr gegeben. Das Schiff befand sich zu Beginn des vergangenen Jahres im Mittelmeer, um die Truppen des mit Moskau verbündeten syrischen Staatschefs Baschar al-Assad bei der Rückeroberung von Gebieten zu unterstützen, die von Aufständischen kontrolliert wurden.