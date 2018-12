Dadurch Behördenschließung vor Weihnachten möglich

Ryan: US-Präsident lehnt Kompromiss zu Haushaltsgesetz ab

Washington (AFP) - Im Haushaltsstreit in den USA wird Präsident Donald Trump nach Angaben republikanischer Abgeordneter kein Gesetz zur Brückenfinanzierung bis zum 8. Februar unterzeichnen. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, sagte, Trump habe das mit seiner "legitimen Sorge" um die Grenzsicherheit begründet. Ryan und andere republikanische Abgeordnete waren zuvor im Weißen Haus mit Trump zusammengetroffen. Die vom US-Präsidenten geforderten fünf Milliarden Dollar (4,3 Milliarden Euro) für den von ihm geplanten Mauerbau an der Grenze zu Mexiko sind in dem Finanzierungsplan nicht enthalten.

Paul Ryan, Sprecher des US-Repräsentantenhauses © AFP

Die Brückenfinanzierung muss nach dem Senat bis Freitag um Mitternacht (Ortszeit) noch das Repräsentantenhaus passieren und Trump zur Unterzeichnung vorgelegt werden. Andernfalls kommt es zu einer Stilllegung von rund einem Viertel der Bundesbehörden. Republikaner wie Demokraten deuteten an, dass die Vorlage vom Kongress gebilligt werden dürfte.

"Was wir machen werden, ist zum Repräsentantenhaus zurückkehren und arbeiten", sagte Ryan und fügte hinzu: "Wir wollen, dass die Regierung offen bleibt, aber wir wollen auch eine Einigung zum Schutz unserer Grenzen finden." Der republikanischen Fraktionschef im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, äußerte sich zuversichtlich, dass ein neuer Kompromiss erreicht werden könne.

Die Demokraten haben bislang allerdings deutlich gemacht, dass es ein Gesetz mit Mitteln für den Mauerbau mit ihnen nicht geben werde. Die einflussreiche demokratische Politikerin Nancy Pelosi sagte, das komme nicht in Frage. Pelosi dürfte im Januar, wenn die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus stellen, dort Ryans Nachfolge als Speakerin antreten.

In der vergangenen Woche war der Streit bei einem Treffen des Präsidenten mit den Vorsitzenden der Demokraten in Senat und Repräsentantenhaus eskaliert. Vor laufenden Kameras verweigerten sich die Oppositionsführer Trumps Forderung nach den Milliarden für die Mauer. Der Präsident sagte in dem Wortgefecht, er übernehme die Verantwortung, wenn es zu einem Regierungsstillstand komme. Seine Sprecherin gab später aber an, es gebe auch "andere Mittel" zur Beschaffung der fünf Milliarden Dollar.