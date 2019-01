SPD-Fraktion berät auf Klausur über Bildung und Kinder sowie Europa

Berlin (AFP) - Die SPD-Bundestagsfraktion berät heute (ab 15.30 Uhr) und Freitag in einer Klausurtagung in Berlin über ihre parlamentarische Arbeit der kommenden Monate. Im Mittelpunkt stehen zunächst die Themenbereiche Bildung und Kinder. Dazu soll als Gast auch der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks, Thomas Krüger, an den Beratungen teilnehmen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Europapolitik im Vorfeld der Europawahl am 26. Mai. Dazu sollen sich unter anderem die SPD-Spitzenkandidaten Katarina Barley und Udo Bullmann äußern. Gut eine Woche vor der Eröffnung der Grünen Woche geht es auch um die europäische Agrarpolitik. Bereits vor der Klausur kommt der Fraktionsvorstand zusammen.