SPD-Fraktion berät auf Klausur über Wandel der Arbeit und Europa

Berlin (AFP) - Die SPD-Bundestagsfraktion berät am Donnerstag (ab 11.00 Uhr) und Freitag auf ihrer Herbst-Klausur schwerpunktmäßig über die Themen Arbeit und Europa. Am ersten Tag soll es um den digitalen und ökologischen Wandel der Arbeitswelt gehen. An diesem Tagesordnungspunkt nimmt als Gast der Vorsitzende der Gewerkschaft IG Metall, Jörg Hofmann, teil.

Der kommissarische SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich © AFP

Über die Europapolitik beraten die Abgeordneten am Freitag. Bereits am Donnerstagmorgen ist zu diesem Thema die Vorsitzende der sozialdemokratischen Abgeordneten im Europaparlament, Iratxe García Pérez, im Fraktionsvorstand zu Gast. Zur Sprache kommen sollen auf der Klausur auch der Ausgang der Landtagswahlen vom vergangenen Sonntag sowie der 30. Jahrestag der deutschen Einheit.