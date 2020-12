SPD Rheinland-Pfalz will Dreyer zur Spitzenkandidatin für Landtagswahl küren

Mainz (AFP) - Die rheinland-pfälzische SPD will am Samstag (11.00 Uhr) auf einer Landesvertreterversammlung in Mainz die amtierende Ministerpräsidentin Malu Dreyer zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im kommenden Jahr küren. Die 59-Jährige ist seit 2013 Ministerpräsidentin des Landes. In Rheinland-Pfalz soll am 14. März ein neuer Landtag gewählt werden.

Malu Dreyer © AFP

In einer Umfrage des Südwestrundfunks vom September lag die CDU mit 34 Prozent zuletzt deutlich vorn. Dreyers SPD erreichte darin nur 26 Prozent. Die amtierende Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen kam auf eine knappe Mehrheit. Die beiden Koalitionspartner kürten ihre Spitzenkandidaten bereits. Für die Grünen tritt Familienministerin Anne Spiegel an, die FDP wählte die stellvertretende Landesvorsitzende Daniela Schmitt auf den ersten Listenplatz.