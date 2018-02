Nahles: Koalitionsvertrag hat sehr große Unterstützung gefunden

SPD-Spitze gibt sich nach erster "GroKo"-Regionalkonferenz "optimistisch"

Hamburg (AFP) - Die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles hat sich nach der ersten Station der "GroKo"-Werbetour in Hamburg "optimistisch" gezeigt. "Wir hatten insgesamt das Gefühl gehabt, dass der Koalitionsvertrag, so wie wir ihn ausgehandelt haben, auch sehr große Unterstützung gefunden hat", sagte sie nach der Regionalkonferenz am Samstag. "Ich gehe jetzt sehr optimistisch hier von Hamburg weg."

Nahles und Scholz nach der ersten Regionalkonferenz © AFP

Auf besonders breite Unterstützung bei den Parteimitgliedern seien "die Erfolge bei der sachgrundlosen Befristung, bei der Rente, Investitionen in Schule und Bildung" gestoßen, sagte Nahles. Auch die ausgehandelten Punkte zur Pflege seien positiv bewertet worden. Das Bedürfnis der Mitglieder zu reden sei "enorm", fügte sie hinzu.

Der kommissarische Parteivorsitzende Olaf Scholz sagte nach der nicht-öffentlichen Veranstaltung, man könne den Eindruck mitnehmen, "dass die allermeisten finden, dass es ein sehr guter Koalitionsvertrag ist, der sehr viele Chancen für unser Land mit sich bringt".

Nahles, Scholz und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil reisten im Anschluss zur zweiten Regionalkonferenz nach Hannover. Neben den sieben großen Konferenzen mit der Parteispitze, die bis zum 25. Februar angesetzt sind, findet eine Vielzahl "regionaler Dialogveranstaltungen" mit führenden SPD-Politikern statt.

Bis zum 2. März können die mehr als 460.000 SPD-Mitglieder per Brief entscheiden, ob sie den Koalitionsvertrag von Union und SPD befürworten. Das Ergebnis des Votums soll am 4. März vorliegen.