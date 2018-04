SPD-Spitze stellt Pläne für Erneuerungsprozess vor

Berlin (AFP) - Die SPD-Spitze stellt am Montag ihre Pläne für den Erneuerungsprozess der Partei vor. Dazu ist eine Veranstaltung mit Generalsekretär Lars Klingbeil in Berlin geplant (18.30 Uhr), der ein "Arbeitsprogramm zur Erneuerung für die kommenden zwei Jahre" präsentiert will. Zuvor befassen sich die SPD-Gremien mit dem Leitantrag für den außerordentlichen Bundesparteitag am 22. April in Wiesbaden.

SPD-Zentrale in Berlin © AFP

Die Sozialdemokraten hatten bei der Bundestagswahl im September 2017 mit 20,5 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis seit Gründung der Bundesrepublik eingefahren. Als Folge kündigte die SPD-Führung einen Prozess zur inhaltlichen und organisatorischen Erneuerung der Partei an. Mittelfristig soll auch ein neues Grundsatzprogramm verabschiedet werden.