SPD-Spitzengremien bereiten Parteitag zur Wahl der neuen Vorsitzenden vor

Wiesbaden (AFP) - Vor der Wahl der neuen SPD-Vorsitzenden kommt die Parteispitze am Samstag (15.00 Uhr) zu Gremiensitzungen in Wiesbaden zusammen. Am Sonntag will sich auf einem außerordentlichen Bundesparteitag in der hessischen Landeshauptstadt die Chefin der SPD-Bundestagsfraktion, Andrea Nahles, zur neuen Parteivorsitzenden wählen lassen. Gegen sie tritt die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange an.

Andrea Nahles © AFP

Es gilt als sicher, dass Nahles zur SPD-Chefin gewählt wird. Allerdings wird ihr Ergebnis nach den Querelen der vergangenen Wochen mit Spannung erwartet. Derzeit wird die SPD kommissarisch von Bundesfinanzminister Olaf Scholz geführt. Die Neuwahl wurde erforderlich, nachdem der frühere Vorsitzende Martin Schulz zurückgetreten war.