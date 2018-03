Forderung der Basis vor SPD-Parteitag im April

SPD-Vize Schäfer-Gümbel unterstützt Forderung nach Themen-Parteitagen

Berlin (AFP) - SPD-Vizechef Thorsten Schäfer-Gümbel hat sich dafür ausgesprochen, bestimmte Themen auf eigenen Parteitagen ausführlich zu diskutieren. "Die SPD muss wieder der Ort gesellschaftlicher Debatten sein", sagte Schäfer-Gümbel der "tageszeitung" vom Dienstag. Wer Visionen formulieren wolle, müsse sich Zeit nehmen für Diskussionen, Argumente und auch Streit in der Sache. Eigene Parteitage zu einem Schwerpunkt seien daher "eine sehr gute Idee".

Auf dem SPD-Parteitag am 22. April in Wiesbaden wollen Delegierte dem "taz"-Bericht zufolge solche monothematischen Parteitage durchsetzen. In einem Antrag des Berliner SPD-Ortsvereins Friedrichsfelde-Rummelsburg heißt es demnach, auf solchen Schwerpunktparteitagen solle "ohne akuten Entscheidungsdruck etwa durch Regierungshandeln ein Zukunftsprogramm für wichtige inhaltliche Fragen entworfen werden".