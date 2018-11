FDP-Fraktionsvize ruft Innenminister und Kanzlerin zur Amtsaufgabe auf

SPD-Vize Stegner erwartet baldigen Rücktritt Seehofers als Minister

Berlin (AFP) - Im Berliner Regierungsviertel dürfte schon die ein oder andere Wette laufen, wie lange Horst Seehofer nach seinem Rücktritt vom CSU-Parteivorsitz noch Innenminister bleibt. Nach Einschätzung von SPD-Vizechef Ralf Stegner nicht mehr lange: "Er büßt ja doch deutlich an Macht und Einfluss in seiner eigenen Partei ein." Seehofers Staatssekretär und CSU-Kollege Stephan Mayer stärkte seinem Chef hingegen den Rücken.

Seehofer nach der Bayern-Wahl Mitte Oktober in München © AFP

Stegner sieht Seehofer hingegen reif dafür, das Innenministerium abzugeben. Seehofer habe sich in der großen Koalition als Störenfried erwiesen und nicht geliefert, sagte der SPD-Vizevorsitzende am Dienstag dem Sender NDR Info. Einen Rücktritt des CSU-Politikers forderte Stegner jedoch nicht ausdrücklich, schließlich sei es am Ende so, "dass die Parteien selbst entscheiden, wer für sie in Regierungsverantwortung geht".

FDP-Fraktionsvize Michael Theurer hingegen verlangte nicht nur den Abgang des Innenministers - sondern auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Es sei den Menschen doch nicht zu erklären, dass Seehofer und Merkel zwar als CSU- und CDU-Vorsitzende nicht mehr gut genug für ihre Parteien seien, "aber zum Bundesinnenminister und zur Kanzlerin für 80 Millionen Menschen in Deutschland bis 2021 soll es immer noch reichen", sagte Theurer der Nachrichtenagentur AFP.

Seehofer hatte am Montag bestätigt, den CSU-Vorsitz abgeben zu wollen. Er widersprach aber Berichten vom Vorabend, wonach er auch als Bundesinnenminister zurücktreten wolle. Merkel tritt auf dem CDU-Parteitag im Dezember in Hamburg nicht zur Wiederwahl als Vorsitzende an, Regierungschefin will sie aber bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2021 bleiben.

Die "Rheinische Post" vom Dienstag berichtete unter Berufung auf Parteikreise, in der Union seien Überlegungen über eine Kabinettsumbildung in Gang gekommen. Sollte Seehofer in absehbarer Zeit doch das Innenressort zur Verfügung stellen, könne es zu einem Tausch von CDU- und CSU-regierten Ministerien kommen.

Zudem könnten so Annegret Kramp-Karrenbauer oder Friedrich Merz ins Kabinett geholt werden, sollte einer der beiden zu Merkels Nachfolger als Parteichef gewählt werden. Der ebenfalls für den Posten kandidierende Jens Spahn sitzt bereits als Gesundheitsminister in der Regierung.

Seehofer als Innenminister abberufen könnte der neue CSU-Chef - dieser Posten dürfte an seinen alten Rivale und Nachfolger als bayerischer Ministerpräsident, Markus Söder, gehen. Der Wechsel an der Parteispitze soll wohl Anfang nächsten Jahres vollzogen werden.

Rückendeckung bekam Seehofer jedoch von seinem parlamentarischen Staatssekretär Mayer: Es gebe "keine unmittelbare Verknüpfung" zwischen dem CSU-Vorsitz und dem Amt des Bundesinnenministers, sagte der 44-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Dienstag. "Ich sehe deshalb überhaupt keinen Automatismus, dass Horst Seehofer nunmehr auch als Bundesinnenminister zurücktreten müsste", sagte der CSU-Politiker, der als möglicher Nachfolger Seehofers in dem Regierungsamt gehandelt wird.