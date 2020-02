Parteispitze plant auch bereits erste Weichenstellungen für Bundestagswahl

SPD-Vorstand berät über Zukunft der Arbeit und Europa

Berlin (AFP) - Der Bundesvorstand der SPD hat am Sonntag auf einer Klausurtagung in Berlin über die künftige Gestaltung der Arbeitsbeziehungen angesichts neuer Herausforderungen wie der Digitalisierung gesprochen. "Wir müssen die Arbeitnehmer durch den fundamentalen Wandel auf dem Arbeitsmarkt begleiten", sagte Generalsekretär Lars Klingbeil in seinem Eröffnungsstatement. Weiterer Schwerpunkt der zweitägigen Beratungen ist am Montag die Europapolitik.

SPD-Chefs Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken © AFP

Beim Thema Arbeit sollte es unter anderem um erweiterte Ansprüche für Arbeitnehmer auf Weiterbildung sowie eine Anpassung der Arbeitszeitgesetzgebung an die heutige Zeit gehen. Es müsse deutlich werden, dass der Wandel auch "eine Chance ist", sagte Klingbeil. Als Gast nahm der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, an den Beratungen im Berliner Willy-Brandt-Haus teil.

Am Montag sollen europäische Themen im Mittelpunkt stehen, darunter die Idee europäischer Mindestlöhne und einheitlicher Sozialstandards. Darüber sprechen die Sozialdemokraten mit dem für Beschäftigung und soziale Rechte zuständigen EU-Kommissar Nicolas Schmit aus Luxemburg. Die europäische Ebene spiele auch für die künftige Gestaltung der Arbeitsbeziehungen eine große Rolle, hob Klingbeil hervor.

Zudem standen bereits erste Vorbereitungen für die Bundestagswahl auf der Tagesordnung, die regulär im Herbst 2021 ansteht. In vorherige Wahlkämpfe sei die SPD manchmal "hereingestolpert", sagte Klingbeil selbstkritisch. Diesmal wolle die Partei "professionell" vorgehen und "strategische Fragen schnell klären". Es sei wichtig, dass die SPD im Wahlkampf "erkennbar und unterscheidbar" sei. Doch werde es auch darum gehen, "personelle Fragen rechtzeitig zu klären", kündigte der Generalsekretär an.

SPD-Chefin Saskia Esken hatte vor Beginn der Klausurberatungen dazu der "Bild am Sonntag" gesagt, der nächste Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten müsse nicht unbedingt eine Führungsposition in der Partei innehaben. "Es muss nicht automatisch jemand sein, der schon drei Mal Minister oder Ministerin war", hob Esken hervor.

"Die SPD hat viele Talente", sagte der "BamS" auch Ko-Parteichef Norbert Walter-Borjans. Als Kandidaten kämen "auch Landtagsabgeordnete oder Oberbürgermeister" in Frage. Doch auch eine eigene Kanzlerkandidatur schlossen beide Parteivorsitzende nicht aus.

Seine Hauptaufgabe sieht Walter-Borjans allerdings darin, "Denkanstöße zu geben". Hier müsse die Partei die Triebfeder sein. Er räumte in der "BamS" ein, nach der Wahl der neuen SPD-Doppelspitze anfangs "zu viele Botschaften und Ansagen" verbreitet zu haben. Dies habe möglicherweise "die Leute verunsichert".

Zu Beginn der Klausurberatungen befasste sich die SPD-Spitze noch einmal mit den Vorgängen in Thüringen. Anwesend war dafür auch der SPD-Landesvorsitzende Wolfgang Tiefensee. Klingbeil forderte Union und SPD erneut auf, sich auf allen Ebenen zu einer klaren Abgrenzung von Rechtsextremen zu bekennen. Dies gelte insbesondere auch für Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, wo im kommenden Jahr Landtagswahlen anstehen.

Erneut kritisierte Klingbeil scharf die Wahl des inzwischen wieder zurückgetretenen FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten mit den Stimmen von CDU und AfD. Bis dahin sei er davon ausgegangen, "dass Union und FDP den Anstand haben, Faschisten nicht die Hand zu reichen". Tatsächlich habe es hier "ein abgekartetes Spiel" gegeben.