Nahles sieht CSU auf "gefährlichem Ego-Trip"

SPD dringt im Asylstreit auf Koalitionsausschuss noch am Montag

Berlin (AFP) - Angesichts des anhaltenden Asylstreits in der Union dringt die SPD auf eine Sitzung des Koalitionsausschusses noch an diesem Montag. SPD-Chefin Andrea Nahles sagte nach Sitzungen der Führungsgremien ihrer Partei in Berlin, in Präsidium und Vorstand "können alle nur noch den Kopf schütteln". Die Union führe ein "rücksichtsloses Drama" auf. "Die CSU ist auf einem gefährlichen Ego-Trip, der Deutschland und Europa lähmt.

Nahles: CSU auf "gefährlichem Ego-Trip" © AFP

Die Union müsse ihre Streitereien beenden und zur Sacharbeit zurückkehren, forderte Nahles. Zu der geforderten Sitzung des Koalitionsausschusses sagte sie, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe ihren Gremien mitgeteilt, "dass das stattfinden soll".

Nach den Worten von Nahles verabschiedete die SPD einstimmig den am Wochenende bekannt gewordenen Fünf-Punkte-Plan der SPD zur Migrationspolitik. Darin bekräftigen die Sozialdemokraten, dass schon in anderen EU-Staaten registrierte Flüchtlinge schneller zurückgeschickt werden sollten. Allerdings wendet sich die SPD auch gegen geschlossene Lager für Flüchtlinge und fordert mehr Möglichkeiten zur legalen Einwanderung.

Im Gegensatz zu anderen "kennen ihn bei uns auch alle", fügte Nahles unter Anspielung auf den lange unter Verschluss gehaltenen Masterplan von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hinzu.

Im Asylstreit der Union hatte Seehofer in der Nacht zu Montag seinen möglichen Rücktritt angekündigt. Am späten Nachmittag will er aber mit Merkel und weiteren Führungspolitikern der beiden Unionsparteien zusammen kommen, um nach einer Einigung zu suchen. Deshalb ist offen, ob es noch am Montag ein Treffen des Koalitionsausschusses geben könnte.