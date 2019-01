Barley und Scholz fordern Anwendung bestehender Regeln

SPD gegen weitere Verschärfung des Asylrechts

Berlin (AFP) - Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hat sich in der Debatte über die Abschiebung straffälliger Flüchtlinge gegen weitere Gesetzesverschärfungen ausgesprochen. "In der vergangenen Legislaturperiode haben wir bestehende Regelungen, etwa im Asylrecht, in entscheidenden Punkten verbessert und verschärft", sagte Barley der "Welt am Sonntag". "Es geht jetzt darum, diese auch konsequent anzuwenden."

Katarina Barley © AFP

Nach dem mutmaßlichen Übergriff von Asylbewerbern im bayerischen Amberg auf Passanten waren in der CSU Forderungen nach schärferen Gesetzen laut geworfen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte an, im Januar einen Gesetzesvorschlag für schnellere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber vorzulegen.

Immer weitergehende Gesetzesverschärfungen bewirkten "nicht zwangsläufig eine Verbesserung", zeigte Barley sich skeptisch. Seehofers Vorschläge werde sie sich "sehr genau anschauen". Das Wichtigste seien aus ihrer Sicht "vor allem funktionierende Rücknahmeabkommen mit den Herkunftsstaaten".

Auch Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) setzt auf die Anwendung bestehender Regeln, anstatt auf Gesetzesverschärfungen. "Die Behörden müssen den bestehenden rechtlichen Rahmen stets voll nutzen; ganz pragmatisch", sagte er der "Bild am Sonntag". "Und wichtig ist auch, dass Bund und Länder besser werden bei den Rückführungen." Dazu brauche es den Einsatz Seehofers, damit "die Staaten, aus denen straffällig gewordene Asylbewerber kommen, sich nicht weigern, sie zurückzunehmen".

Seehofers Staatssekretär Stephan Mayer (CSU) bekräftigte hingegen das Vorhaben des Innenministeriums, die Gesetzgebung zu verschärfen, um straffällig gewordene Migranten leichter abschieben zu können. "Die Erfahrungen der letzten Monate haben gezeigt: Es ist unheimlich mühsam und schwierig, ausreisepflichtige Personen abzuschieben, die sich zuvor nicht in Abschiebehaft oder Ausreisegewahrsam befunden haben", sagte Mayer der "Welt". "Deshalb müssen die rechtlichen Grundlagen erleichtert werden, Ausreisepflichtige in Ausreisegewahrsam oder Abschiebehaft zu nehmen."

Mayer räumte ein, dass sich zwar allein aus den "Gewaltexzessen in Amberg" kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf ergebe. "Aber die Vorfälle unterstrichen einmal mehr, dass der klare Kurs des Bundesinnenministers vollkommen richtig ist, in den kommenden Wochen einen Vorschlag vorzulegen für die Behebung von gesetzlichen Defiziten, um zukünftig insbesondere Schwerst- und Intensivstraftäter effektiver und schneller abzuschieben."

In Amberg waren Ende Dezember zwölf Menschen attackiert und verletzt worden. Gegen vier Beschuldigte im Alter von 17 bis 19 Jahren wurde Haftbefehl erlassen; sie stammen aus Afghanistan und dem Iran.