SPD in Sachsen-Anhalt gibt Ergebnis zu neuer Doppelspitze bekannt

Magdeburg (AFP) - Einen Tag vor der Bundespartei gibt die SPD in Sachsen-Anhalt am Freitag (17.30 Uhr) das Ergebnis einer Mitgliederbefragung zur neuen Doppelspitze bekannt. In Magdeburg wird öffentlich verkündet, wer das Rennen unter den fünf Kandidaten machte. Noch bis zum frühen Freitagnachmittag können die rund 3500 stimmberechtigten Mitglieder ihr Votum abgeben. Gewählt werden sollen die beiden neuen Parteivorsitzenden dann Ende Januar auf einem Parteitag in Aschersleben.

Logo der SPD Sachsen-Anhalt © AFP

Sachsen-Anhalt ist damit der erste SPD-Landesverband, der die Doppelspitze einführt. Im Unterschied zur geplanten Doppelspitze in der Bundespartei, die das Ergebnis der Stichwahl am Samstag bekannt geben will, kandidierten in Sachsen-Anhalt allerdings keine Teams. Der bisherige Landesvorsitzende Burkhard Lischka trat selbst nicht mehr an.