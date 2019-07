Schäfer-Gümbel: Sehe das auch nicht bei der Union

SPD lehnt Einsatz von Bodentruppen der Bundeswehr in Syrien ab

Berlin (AFP) - Der kommissarische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel hat einen Einsatz deutscher Bodentruppen in Syrien abgelehnt. "Deutsche Bodentruppen in Syrien wird es mit uns nicht geben", schrieb Schäfer-Gümbel am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Ein solches Mandat würde von der SPD abgelehnt. Im Übrigen sehe er auch beim Koalitionspartner Union nicht, "dass das gewollt würde", fügte Schäfer-Gümbel hinzu.

Damit reagierte er auf Äußerungen des US-Beauftragten für Syrien und die Koalition gegen den IS, James Jeffrey. Dieser hatte Deutschland zur Entsendung von Bodentruppen im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien aufgefordert. "Wir wollen von Deutschland Bodentruppen, um unsere Soldaten teilweise zu ersetzen", sagte Jeffrey der "Welt am Sonntag".

Bisher unterstützt die Bundeswehr den Anti-IS-Einsatz in Syrien vor allem mit Aufklärungsflügen von Jordanien aus.