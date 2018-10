Parteilinke dringen weiter auf schelles Ende der großen Koalition

SPD ringt nach Bayern-Wahl um Auswege aus der Krise

Berlin (AFP) - Nach der Bayern-Wahl ringt die SPD um Auswege aus der Krise. Während der frühere Parteichef Sigmar Gabriel vor einem Ausstieg aus der großen Koalition warnte, dringen mehrere Vertreter des linken Parteiflügels auf ein rasches Ende des Regierungsbündnisses. Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles ging darauf in einem Statement vor der SPD-Fraktionssitzung am Dienstagnachmittag in Berlin nicht ein, sondern konzentrierte sich auf Parlamentsthemen.

Das Logo der SPD © AFP

"Eine neue Regierungskrise auszulösen, weil man die Brocken hinschmeißt, macht Deutschland bestimmt nicht stabiler", sagte Gabriel der "Bild"-Zeitung vom Dienstag. Die SPD solle das Bayern-Ergebnis als "Denkzettel" akzeptieren und sich darum kümmern "besser zu regieren".

Auch der baden-württembergische SPD-Vize Lars Castellucci rief dazu auf, an der großen Koalition festzuhalten. Mit dem sozialen Arbeitsmarkt, der Parität in der Krankenversicherung oder dem Gute-Kita-Gesetz leiste die SPD in der Regierung gute Arbeit. Darüber hinaus müsse die Partei aber wieder einen "Zukunftsentwurf" entwickeln, wo es hingehen solle mit dem Land und mit Europa, verlangte Castellucci im SWR.

Vor übereilten Entscheidungen warnte SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach. "Wir müssen jetzt erst einmal die sehr, sehr wichtigen Projekte, die wir angefangen haben, die müssen wir nicht verschenken, nicht aufgeben", verwies auch er auf laufende Gesetzgebungsverfahren in unterschiedlichen Bereichen. Allerdings sagte Lauterbach auch, dass es in der Koalition "im Moment schlecht läuft". "Wenn es nicht besser wird, hallo, dann machen wir auch nicht weiter", sagte er weiter dem ARD-"Morgenmagazin".

Juso-Chef Kevin Kühnert forderte die SPD auf, ihren Verbleib in der großen Koalition von Zugeständnissen der Union bei wichtigen Themen wie Konsequenzen aus der Diesel-Krise oder langfristiger Sicherung der Renten abhängig zu machen. "Deal or no deal, das muss die klare Ansage an die Unionsparteien sein", sagte er dem Düsseldorfer "Handelsblatt".

Der SPD-Fraktionschef im nordrhein-westfälischen Landtag, Thomas Kutschaty, riet seiner Partei dazu, das Regierungsbündnis mit der Union bereits jetzt zu beenden. "Solange wir Juniorpartner in der großen Koalition sind, werden wir nicht als Alternative wahrgenommen", sagte Kutschaty dem "Kölner Stadt-Anzeiger" vom Dienstag. Zudem müsse die SPD ihren "sozialen Markenkern" verstärken. Dazu gehöre auch der Abschied von der Agenda-Politik des früheren SPD-Bundeskanzlers Gerhard Schröder, die "ein Klotz am Bein der SPD" sei.

Nahles ging auf die Debatte nicht ein. Sie verwies stattdessen auf in der laufenden Woche im Bundestag anstehende Gesetzesvorhaben der SPD wie das Gute-Kita-Gesetz, erleichterte Möglichkeiten zur Befristung von Teilzeit und die Schlussabstimmung über die Wiederherstellung der Beitragsparität in der gesetzlichen Krankenversicherung.

Bei der Landtagswahl in Bayern war die SPD am Sonntag auf nur noch 9,7 Prozent abgestürzt. In einigen bundesweiten Umfragen sind inzwischen die Grünen und teilweise auch die AfD an den Sozialdemokraten vorbeigezogen. In einer Vorstandsklausur Anfang November will die SPD-Spitze über das weitere Vorgehen beraten. Zuvor steht am 28. Oktober die Landtagswahl in Hessen an.