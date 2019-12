SPD setzt Parteitag mit Wahlen und Antragsberatung fort

Berlin (AFP) - Mit weiteren Wahlen und Antragsberatungen zu unterschiedlichen Themen setzt die SPD am Samstag (09.00 Uhr) ihren Bundesparteitag in Berlin fort. Dabei geht es vor allem um die Wahl weiterer Mitglieder des Parteivorstands. Bereits am Freitag hatten die Delegierten Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als neue Vorsitzende und dann weitere Mitglieder der engeren Parteispitze bestimmt.

Abstimmung beim SPD-Parteitag in Berlin © AFP

Inhaltlich stehen unter anderem Anträge zum Sozialstaat der Zukunft und zur Einführung einer Kindergrundsicherung auf der Tagesordnung. Zudem geht es um die Themen Umwelt und Klima sowie Verteilungsgerechtigkeit. Beschlüsse für einen Mindestlohn von zwölf Euro und Nachbesserungen des Klimapakets wurden bereits am Freitag gefasst.