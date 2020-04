SPD und Grüne in Hamburg starten Koalitionsverhandlungen

Hamburg (AFP) - Zwei Monate nach der Bürgerschaftswahl starten SPD und Grüne in Hamburg am Donnerstag (12.00 Uhr) ihre wegen der Corona-Pandemie verschobenen Koalitionsverhandlungen. Die Parteien beschlossen nach dem Urnengang vom 23. Februar, über eine Neuauflage ihrer seit 2015 bestehenden Koalition in der Hansestadt zu verhandeln. Vorangegangen waren auch Sondierungen von SPD und CDU.

Hamburger Rathaus mit fast menschenleerem Vorplatz © AFP

Die SPD hatte die Wahl mit 39,2 Prozent gewonnen, die Grünen wurden mit 24,2 Prozent zweitstärkste Kraft vor der CDU mit 11,2 Prozent. Der Start der Koalitionsverhandlungen war ursprünglich für März geplant, wurde aber wegen der Corona-Krise abgesagt. Nun ist ein Abschluss bis Ende Juni angestrebt. Der Senat ist derzeit geschäftsführend im Amt, die neue Bürgerschaft tagte bereits mehrfach. Ihre konstituierende Sitzung war am 18. März.