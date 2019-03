SPD verabschiedet Programm zur Europawahl

Berlin (AFP) - Die SPD befasst sich am Samstag (11.00 Uhr) auf einem Parteikonvent in Berlin mit ihrem Wahlprogramm für die Europawahl Ende Mai. Die Vorlage des Parteivorstands steht unter der Überschrift "Kommt zusammen und macht Europa stark". In dem Programmentwurf fordern die Sozialdemokraten unter anderem einheitliche Regeln für die Höhe von Mindestlöhnen in Europa sowie Mindestsätze für die Unternehmensbesteuerung. Zum Entwurf wurden zahlreiche Änderungsanträge eingereicht.

Im "Politbarometer" legt die auf 16 Prozent zu. © AFP

Auf dem Parteikonvent sprechen die SPD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Bundesjustizministerin Katarina Barley und der EU-Abgeordnete Udo Bullmann, zu den Delegierten. Auch Parteichefin Andrea Nahles hält eine Rede.