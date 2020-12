Delegierte sollen über Progrmm zur Bundestagswahl beraten

SPD verschiebt Bundesparteitag von März auf den 9. Mai

Berlin (AFP) - Die SPD verschiebt ihren Bundesparteitag 2021 um zwei Monate auf den 9. Mai. Damit soll mehr Zeit für die Beratung des Wahlprogramms gewonnen werden, wie Parteichefin Saskia Esken am Montag in Berlin sagte. Dies schaffe die Möglichkeit, den Entwurf intensiv mit den Mitgliedern zu diskutieren, aber auch mit Gewerkschaften und Verbänden. Dabei solle es auch um die Zeit nach der Corona-Krise gehen.

SPD-Logo © AFP

Es gehe um die Frage, wohin es gehen soll, "wenn der Kahn mal wieder etwas ruhigere See hat", sagte Esken. Zuvor hatte das Online-Portal "The Pioneer" über den Beschluss des SPD-Präsidiums berichtet, den ursprünglich für Anfang März geplanten Parteitag auf den 9. Mai zu verlegen. Bereits im vergangenen Sommer haben sich die Sozialdemokraten für Bundesinnenminister Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten entschieden. Die Bundestagswahl wird voraussichtlich am 26. September stattfinden.